BR-364 registra outra interdição próximo a Peixes da Amazônia

Além de rodovias no interior do Acre, pelo menos sete pontos da capital acreana também estão interditados na manhã desta sexta-feira, 24, devido à cheia do Rio Acre, córregos e igarapés pela cidade.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), se encontram bloqueados para o tráfego locais como: ponte do Raimundo Melo; ponte atrás do Santa Juliana; Rua Juditeh Paiva (Acesso Morada do Sol para Cadeia Velha); ponte da Valdomiro Lopes; rua principal do Recanto dos Buritis; acesso ao aeroporto internacional de Rio Branco e Via Chico Mendes em frente ao motel C Q Sabe, trânsito sendo desviado pela rua ao lado do Araújo do Amapá. Sentido Vila Acre/Centro ainda está passando.

O nível do Rio Acre subiu rapidamente, ultrapassando a cota de transbordamento e chegando aos 15,98 metros por volta das 9 horas desta sexta-feira.