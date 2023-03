Bombeiros retiram moradores ilhados no Recanto dos Buritis

A Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF/AC) notificou no início da noite desta quinta-feira, 23, que existem 4 pontos de interdição após as fortes chuvas de hoje.

Segundo o comunicado, os danos foram identificados em alguns trechos da BR-364. No KM-102, a via está completamente fechada devido ao rompimento total da pista de rolamento.

Já no KM-140, no perímetro urbano de Rio Branco, o trânsito está parado por conta do volume de água na área. Outro trecho com problemas de erosão, está no KM 159, que está parcialmente interditado, assim como no KM 159.

A PRF informou também vias alternativas para quem precisa urgentemente realizar o deslocamento.

– Sentido Rio Branco-Porto Velho

Saindo de Rio Branco, pegar a AC-40 até o município de Senador Guiomard, depois acessar a BR-317/AC até o entroncamento com a BR-364/AC e seguir para Porto Velho;

– Sentido Porto Velho-Rio Branco

De Porto Velho, seguir até o entroncamento com a BR-317, depois pegar sentido Senador Guiomard e continuar pela AC-40 até Rio Branco.

“Equipes da PRF já se encontram nos locais de interdição para prestar apoio e promover segurança. O DNIT também já atua para garantir a trafegabilidade nas rodovias”, finaliza o comunicado.