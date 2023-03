As últimas 24 horas para grande parte da população de Rio Branco tem sido muito difícil em função das chuvas torrenciais que caem em toda a região. Nas madrugadas de ontem e hoje, por exemplo, centenas de pessoas tiveram suas casas invadidas pelas águas dos igarapés que cruzam a cidade. Cenas tristes de se ver. Prejuízos incalculáveis nas residências e comércios. Até onde se sabe, ninguém perdeu a vida.

O governador Gladson Cameli, o prefeito Tião Bocalom, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores se manifestaram em apoio à população convocando as equipes para estarem nos bairros. A Defesa e Civil e o Corpo de Bombeiros trabalham intensamente, mas já vinham acompanhando e socorrendo famílias durante todo o período de chuvas. Porém, a situação se agravou. Como diz a música na voz da doce e imortal Elis Regina, “São as águas de março fechando o verão”. E bote água nisso.

As tragédias têm sempre algo em comum: Unir as pessoas em solidariedade. Momentos que nos fazem lembrar que somos humanos. Se nem todos são iguais na economia, na política, na lei…no sofrimento não há diferença. Portanto, é hora de esquecer as contendas, os credos, as ideologias políticas e juntar forças socorrendo os que necessitam. Em apenas uma madrugada choveu 152 mm, ou seja, mais da metade do que deveria chover em todo o mês de março… que ainda não acabou.

“A classe empresarial estará sempre disponível para unir forças e construir um ambiente econômico cada vez melhor, visando o fortalecimento da economia acreana”. (Empresário Marcello Moura, presidente da Acisa)

. Muita chuva, em Macunaíma!

. “Bem que eu avisei, que choveria muito como vem acontecendo em outros estados; já imaginou se no Acre tivesse morros? Seria um desastre total”!

. Verdade amigo, mas depois da chuva vem a bonança, é hora de esquecer as diferenças políticas e as brigas e socorrer o povo.

. “É, parece que o Gladson e o Jorge Viana esqueceram…”

. Sério?!

. “Você acha mesmo que o Gladson e o Jorge Viana se reuniram em Brasília para falar de galinha, porco, peixe, pato, cachorro e gato…ah, e de casas populares também, sei não ó”?!

. Bom, você está especulando…

. “Especulando, especulando, estão o Márcio Bittar e o Alan Rick”!

. E na Câmara Municipal, tem ido por lá?

. “Rapaz, os vereadores têm um pouco de razão quando reclamam dos vencimentos que desde 2012 é o mesmo, parou no tempo; porém, escolheram o momento errado para mexer nessa casa de caba de oco.

. E na Assembleia, como foi a semana?

. “Pra falar a verdade mesmo, não vi nada; tem uma salinha de imprensa bem geladinha, um sofá macio, como não há confronto na tribuna eu dormi de boca aberta lá num cantinho, até tiraram uma foto minha, eu babando”. Só acordei quando disseram: _ Tá encerrada em nome de Deus.

. Eu lhe mandei lá para trabalhar e não dormir!

. “Posso dizer um versinho que aprendi no boteco do Zé do Calafate?!

. Pode…

. Se trabalho desse mérito/ Mestre burro era honrado/ Cavalo senador/ e jumento deputado!

. Macunaíma e suas presepadas, por hoje chega, bom dia!