Acre tem sexta-feira com tempo instável e chuvas que podem ser intensas, aponta previsão

No fim da tarde desta quinta-feira, 23, o tradicional igarapé São Francisco transbordou e ocasionou uma alagação em parte da baixada do bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo vídeos obtidos pela reportagem do ac24horas, as ruas Fonte Nova, Santa Terezinha e travessa Rio Negro estão submersas pelo manancial. Com isso, várias residências acabaram sendo atingida pelas águas.

O vice-presidente do bairro, Josimar Ribeiro, contou que o igarapé começou a inundar as ruas no fim da manhã. “Tá tudo debaixo d’água e as pessoas estão andando de barco Uber”, comentou.

VEJA O VÍDEO: