Acisa defende prorrogação pagamentos de impostos de empresários atingidos pela cheia

O presidente da Associação Comercial do Acre (Acisa), Marcelo Moura, reuniu a imprensa na manhã desta sexta-feira, 24, para informar que a entidade vai encaminhar ofícios ao governo do Acre e a prefeitura de Rio Branco solicitando que os empresários que tiveram seus negócios prejudicados devido a cheia do rio e de igarapés que assola a cidade, recebam o benefício da prorrogação dos pagamentos de impostos.

“Centenas de comerciantes entraram em contato com a Acisa e relataram que os prejuízos são muito grandes. Pessoas perderam suas mercadorias e equipamentos e não tiveram tempo para resgatá-los e com base nessa necessidade já estamos elaborando ofícios para o governo do Estado e prefeitura com a ótica de prorrogar os impostos estaduais e municipais visto que essas pessoas não terão condições algumas para honrar seus compromissos”, salientou Moura.

Marcelo enfatizou que os negócios estão totalmente interditados e a previsão de novas chuvas acaba piorando tudo isso já que o Rio Acre já está em transbordamento. “Isso deve piorar e muito a situação das pessoas que estão próximas a rios e igarapés”, frisou.

O mandatário da Acisa explicou que será pedido a prorrogação do ICMS, dos pagamentos que têm vencimento no mês de março e também que todas as certidões estaduais sejam prorrogadas. Já na prefeitura, o pedido será para a prorrogação do pagamento do IPTU e do ISS.

Moura ainda enfatizou que estará mandando uma solicitação para Energisa que prorrogue as contas do comércios que foram atingidos pelas cheias.