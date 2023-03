Motoboy é ferido com um tiro durante assalto em Rio Branco

O Rio Iaco, que corta a região de Sena Madureira, no estado do Acre, subiu mais de dois metros nas últimas 24 horas, de acordo com dados do órgão responsável pelo monitoramento das águas na região. Apesar disso, os níveis de água em Sena Madureira ainda estão abaixo da cota de alerta, que é de 14 metros e bem abaixo da cota de transbordamento que é de 15,20 metros.

A forte chuva que atinge a cidade desde quarta-feira (23) pode ser uma das causas para o aumento significativo do nível do rio. Mesmo com a cota de água registrada em 10,89 metros nesta sexta-feira (25), a população já acompanha a situação com preocupação.

Com informações do Yaco News.