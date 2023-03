Rua alaga e água invade casas no bairro João Paulo II; veja vídeo

O valor das tarifas de transporte aéreo, sobretudo entre Rio Branco/Brasília e Rio Branco/Cruzeiro do Sul, assim como a redução dos voos nesses trechos, foram questionados pelo deputado federal Zezinho Barbary (PP) durante encontro da bancada federal do Acre com o presidente da Associação das Empresas Aéreas, Eduardo Sanovicz, e os representantes da Gol e da Latam, nesta quarta-feira 22, em Brasília.

De acordo com o parlamentar, as tarifas que compreendem o trecho para o Acre são consideradas as mais caras do País e se trata de um verdadeiro desrespeito aos passageiros que são obrigados a desembolsar somas consideráveis, sobretudo, quando precisam realizar uma viagem de urgência. “O preço das passagens aéreas para quem chega ou sai de Rio Branco e Cruzeiro do Sul está num patamar inacessível para a maioria da população”, disse o parlamentar ao solicitar também a ampliação dos voos da Gol para o Juruá.

As dificuldades enfrentadas pelos passageiros que contam apenas com voos noturnos para o Estado do Acre e a redução dos voos para Cruzeiro do Sul, também foram criticadas pelo parlamentar. “Espero contar com uma resposta positiva das empresas aéreas com relação à redução dos preços das passagens e da ampliação dos voos para Cruzeiro do Sul”, disse o deputado Zezinho Barbary durante a reunião da bancada com representantes das empresas aéreas e a presidência da associação da categoria.