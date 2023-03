Preço do diesel cai R$ 0,18 nas distribuidoras nesta quinta

No 1º bimestre de 2023 dos 33 assassinatos ocorridos no Acre, 76% tiveram do uso de arma de fogo por parte dos autores dos crimes.

Há uma retomada desse armamento após período de queda. De acordo com o Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Acre, o alto percentual de mortes violentas intencionais praticadas com a utilização de armas de fogo manteve‐se elevado durante o período de 2016 a 2018 -exatamente na fase em que os conflitos envolvendo as facções foram mais acirrados.

“A partir de 2021, os assassinatos praticados com o uso de tal instrumento reduziram e passaram a apresentar características de modus operandi comuns ao período que antecede a guerra entre as facções, ocasião em que se constata um aumento dos assassinatos praticados com uso de arma branca, motivados por razões fúteis, impulsionadas, em regra, pelas bebedeiras ou ciúmes”, lembra o Observatório através de seu Núcleo de Análise Técnica (NAT).

No entanto, diz o MPAC, com o reaquecimento dos conflitos entre as facções atuantes no Acre, o último bimestre de 2022 apresentou crescimento significativo de mortes violentas intencionais causadas pela utilização de armas de fogo.

O uso de arma branca correspondeu, no 1º bimestre deste ano, a 18% do total de assassinatos.