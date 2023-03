PF intercepta integrante do PCC que xingou Moro

Integrantes da ala mais radical do PT têm reclamado internamente de uma das indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a diretorias do Banco Central. O alvo da vez é Rodolfo Fróes, nome que deve ser indicado à Diretoria de Política Monetária do BC pelo presidente da República.

Em conversas reservadas, petistas têm citado uma doação de Fróes à campanha do deputado federal Paulo Ganime (Novo-RJ) em 2018 e sua ligação com o mercado financeiro.

A CNN ouviu queixas de parlamentares da sigla a respeito do elo que Fróes tem com o mercado financeiro. Além da doação à campanha do então candidato do Novo, outro ponto criticado é uma suposta sociedade junto de Jorge Felipe Lemann, filho do bilionário Jorge Paulo Lemann (do 3G Capital), em uma corretora.

Apesar de não haver um indicativo de revolta na bancada petista até o momento, a divulgação do nome de Fróes foi capaz de criar um ruído entre a ala mais barulhenta do PT, que vem encampando a campanha contra o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto.

O nome de Fróes vem sendo citado como um dos dois que serão indicados por Lula ao Banco Central nas próximas semanas. Além dele, Rodolfo Monteiro, servidor de carreira do BC, deve ser indicado para a Diretoria de Fiscalização da entidade.

Após serem formalizadas, as indicações ainda precisam passar pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e depois pelo plenário da Casa.