Motorista perde controle da direção, colide contra outro veículo e capota em Rio Branco

Em reportagem veiculada nesta semana pelo ac24horas, usuários do Cine Araújo, na Multiplex do Via Verde Shopping, se disseram insatisfeitos com o serviço disponível quanto à qualidade do som e das imagens. Segundo alguns dos cinéfilos ouvidos, a má qualidade está nas 6 salas, com telas extremamente escuras, ruídos nos áudios, o que torna a experiência “ruim e de arrependimento”.

Consultada, a assessoria do Cine Araújo em Rio Branco não respondeu às reclamações mostradas pela reportagem, mas nesta quinta-feira, 23, um release distribuído pela assessoria de imprensa Estilo Press exaltou os investimentos nas mais modernas tecnologias e formas de exibição que a empresa alega fazer em todas as salas disponíveis no país.

Com sede na cidade de Botucatu (SP) e completando 97 anos de existência em 2023, o Cine Araújo informa que possui 28 cinemas, presentes em 26 cidades e 10 estados, com parque exibidor composto por 154 salas, sendo a terceira maior rede cinemas do país, ficando atrás da americana Cinemark e da mexicana Cinépolis.

Com complexos em diversos estados São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas, o Cine Araújo garante que está sempre investindo em atualizações e melhorias tanto no conforto e qualidade das suas salas, como também na bomboniere, levando aos seus clientes produtos de boa qualidade.

“As salas dividem-se entre os estilos Multiplex Stadium, Max Screen, Full HD, Vip e Premium, todas com projeção digital de última geração, podendo ser 3D, Laser, Laser 3D e Dolby Atmos. Um bom exemplo disso, é a Sala 1 Max Screen, de Campinas, que tem tela gigante com aproximadamente 286 m², uma das maiores da América Latina”, diz o comunicado.