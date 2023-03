Mega-Sena acumula e próximo concurso terá R$ 63 milhões em jogo

Os consumidores que ainda não participaram do Mutirão do Superendividamento para a Renegociação de Dívidas realizado pelo o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC), ainda podem procurar atendimento até 31 de março.

O serviço efetivado durante a Semana do Consumidor, foi prorrogado e deve receber os interessados de segunda à sexta-feira, das 07h30 às 13h30, na sede da instituição, em Rio Branco.

Com o objetivo de permitir que os consumidores reorganizei sua situação financeira junto aos seus credores, o momento é oportuno para quem deseja sair do vermelho.

“Queremos ajudar as pessoas que estejam superendividadas, que possam renegociar seus débitos e seguir com um pouco mais de tranquilidade, saindo desta situação que causa tanto transtorno na vida de qualquer cidadão. Além disso, também será realizado por meio do Núcleo de Atendimento Técnico e ao Superendividado a prevenção para que o mesmo não torne a se endividar”, declarou a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

A instituição fica localizada na Travessa Habitasa, 95, Bairro Habitasa, em Rio Branco.