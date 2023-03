Lago da Ufac transborda por causa das chuvas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) atualizou a situação da BR 364, no trecho compreendido pelo KM 1032, em Rondônia, onde tráfego foi totalmente interditado – no sábado (18) – após o aterro da rodovia ceder em decorrência do rompimento de uma barragem e das fortes chuvas.

“Equipes técnicas da Autarquia seguem monitorando o trecho e avaliando a melhor solução. Nesta segunda-feira (20) a empresa contratada iniciou o desvio para o tráfego e a expectativa é liberar o tráfego nesta terça-feira (21)”, diz o DNIT.

O órgão deve publicar situação de emergência para o segmento ainda nesta semana e, assim poder iniciar os reparos no pavimento.