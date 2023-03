Equoterapeuta diz que pretende usar substancia da cannabis para tratamento do autismo no Acre

O médico equoterapeuta, Marcelo Godinho Cordeiro, 33 anos, participou na tarde desta quinta-feira, 23, do programa Bar do Vaz e revelou a importância do tratamento com cavalos para crianças com síndrome do espectro autista e demais transtornos.

De acordo com o especialista, a equoterapia é um tratamento que emprega o cavalo como agente promotor de ganhos a nível físico e psíquico. Segundo ele, no Acre, o valor do tratamento é baixo em comparação a outros estados. “Esta atividade exige a participação do corpo inteiro, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. Esse tratamento tem trazido resultados extraordinários. Para gente o mais importante é atender. No Acre trouxemos a um valor de R$ 500 com 4 sessões”, ressaltou.

Marcelo destacou ao jornalista Roberto Vaz que o tratamento traz resultados positivos às crianças “autistas”. “Quando falamos da equoterapia, ela traz interação da criança autista”, disse.

O profissional destacou que no decorrer do tempo, muitas crianças acabam rejeitando o animal no início do tratamento. “Muitos rejeitam e hoje vários começam a ter confiança e passa a dominar esse cavalo de 600 kg. Quando eu coloco essa criança em cima do cavalo”, revelou.

Em um gesto emocionado, Godinho demonstrou carinho e respeito às crianças com autismo. “Eu tenho 134 filhos autistas, pois todos os praticantes do Eu Acredito são meus filhos”, mencionou.

Ao abordar um tema polêmico, Cordeiro falou dos possíveis benefícios da cannabis e seu principal componente não intoxicante, o canabidiol (CBD), para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O especialista garantiu que uma equipe jurídica busca autorização para realizar o plantio no Acre. “Eu ainda não produzo no Acre, mas consigo com os produtos que são produzidos em São Paulo com os médicos para introduzir no tratamento das crianças que pratiquem a equoterapia”, explicou.

Estudos preliminares apontam um possível uso do CBD para ajudar com diversos sintomas, de problemas do sono a hiperatividade e raiva. O médico conta que assim que conseguir a autorização deverá plantar e repassar aos pacientes. “Tudo isso é muito judicial, então advogados estão pedindo autorização para que possamos ter autorização para ter hectares plantados para se feito a retirada e dar a medicação de graça”, garantiu.

Marcelo fez duras críticas pela falta de políticas públicas dos gestores do Estado para incentivar o tratamento das crianças. Além disso, o profissional deixou claro que os cavalos são treinados para realizar as atividades. “São cavalos especiais sim e com mais de 10 anos fazendo equoterapia. Investimentos em saúde não são gastos e sim solução. Nossos ramais estão lá sem acesso, muitos gestores acham que o tratamento não é terapia”.

Ao criticar o prefeito Tião Bocalom, Godinho elogiou o apoio dos parlamentares Roberto Duarte e Emerson Jarude ao projeto “Eu Acredito”. “São gestores preocupados com a causa”, disse.

ASSISTA A ENTREVISTA: