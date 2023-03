Chuva passa dos 170 milímetros e Bombeiros e Defesa Civil já receberam quase 50 chamados

A capital acreana vive um verdadeiro caos nesta quinta-feira, 23, com a grande quantidade de chuva que cai desde a madrugada.

Para se ter uma ideia da quantidade de água que caiu em Rio Branco, a Defesa Civil estimava, no máximo, cerca de 50mm. Apesar de ainda chover, o quantitativo já é superior a 170 mm, o que representa mais de três vezes a previsão.

Com a chuva, diversos bairros da capital estão inundados. Mesmo não tendo um número preciso de famílias que precisam ser retiradas de casa, a Prefeitura de Rio Branco já improvisou dois abrigos públicos para receber desabrigados nas próximas horas.

“Toda essa água vem do transbordamento da drenagem que não suporta tanta chuva, dos córregos e igarapés. Fizemos ainda o resgate de um homem que caiu de moto em um igarapé e também de uma pessoa presa dentro de um veículo”, informa Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil.

A entidade usa barcos do Corpos de Bombeiros para percorrer as ruas que viraram rio e resgatar as famílias.

Outra preocupação é com o nível do Rio Acre que havia subido 1 metro na medição das 6 horas da manhã. A forte chuva deve provocar um aumento considerável no nível nas próximas horas. “Com certeza. Ainda não fizemos a medição porque estamos todos envolvidos no socorro nos bairros, mas vamos atualizar e com certeza é mais uma preocupação”, afirma Falcão.

Na medição realizada nesta quinta, o nível do Rio Acre era de 9,76. Lembrando que a cota de alerta é de 13,5m e de transbordamento é de 14m na capital acreana.