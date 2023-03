Após horas de interdição, AC-40 tem tráfego de veículos liberado

Moradores da rua César Portela, no bairro Triunfo, no município de Senador Guiomard, interior do Acre, foram surpreendidos com a aparição de um jacaré – em decorrência da forte chuva que assola parte do estado.

Um vídeo obtido pela reportagem do ac24horas, mostra o réptil que, aproximadamente, mede pouco mais de um metro na beira um bueiro. Um dos moradores se mostrou assustado com o aparecimento do animal. “Misericórdia”, descreveu.

O aparecimento de jacaré nas vias do município vem se tornando comum, na última quarta-feira, 22, outro réptil, desta vez, pequeno apareceu em um dos diversos buracos na região.

VEJA VÍDEO: