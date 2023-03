Vendedor, babá e técnico em enfermagem: Sine do Acre tem 46 vagas de emprego

Com duas partidas nesta terça-feira, 21, o Campeonato Acreano 2023 teve sequência no estádio Florestão.

No primeiro jogo, em uma partida de muita tradição, o Independência, com um time formado por jogadores de São Gonçalo, Rio de Janeiro, mostrou mais uma vez que seu torcedor pode sonhar este ano e venceu o Rio Branco por 1 a 0 com gol de Ruanzinho aos 4 minutos do segundo tempo. O atacante Marllon do Rio Branco ainda perdeu um pênalti.

No segundo jogo, o Humaitá mostrou mais uma vez porque é o atual campeão estadual e o time a ser batido na temporada. Apesar do campo “pesado” por conta da chuva que caiu em Rio Branco durante o dia, o Tourão de Porto Acre goleou Plácido de Castro por 7 a 1 e chegou a terceira vitória em três jogos. Já Plácido, perdeu os dois jogos que disputou.

Os gols foram marcados por Fernandinho e Aldair, duas vezes cada, Alesson, Felipinho e Yarles. Willian Schneider marcou o único gol do Tigre do Abunã.

Com o resultado de ontem, a classificação do grupo A do Campeonato Acreano é a seguinte:

Humaitá – 9 pts

Independência – 6 pts

Rio Branco – 3 pts

Adesg – 3 pts

Andirá – 0

Plácido de Castro – 0

Crédito da foto: Manoel Façanha