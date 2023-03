Uso de arma de fogo em assassinatos segue crescendo com acirramento da guerra de facções no Acre

Na tarde desta terça-feira, 21, no Centro Cultural do Juruá, que tem 114 anos de fundação, às margens do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, a presidente do Supremo Tribunal Federal , ministra Rosa Weber, recebeu o colar do Mérito Judiciário do Acre, no grau Grã Cruz.

O presidente em exercício do Tribunal de Justiça, desembargador Luís Camolez, abriu a cerimônia destacando a trajetória da ministra e o compromisso dela com a Constituição Brasileira. “São 47 anos dedicados à Justiça. A ministra Rosa Weber é exemplo notável de dedicação na carreira jurídica com trajetória marcada pela ética e respeito à Constituição”, destacou

Weber, que está desde ontem percorrendo terras indígenas da Amazônia, conheceu também o Rio Juruá, ouviu o Hino Acreano e se mostrou emocionada com a realidade deste lado do Brasil. Ela ressaltou o fato do governo do Estado estar sendo exercido de forma interina pela desembargadora Regina Ferrari.

“Uma honra neste mês da mulher, estarmos duas mulheres à frente de espaços de poder. Estes são dias de muitas emoções. Hoje na Aldeia Paraná recebi o nome de Paje Ranirá Canamari. E hoje com 74 anos e recebendo essa homenagem, essa honraria aqui em Cruzeiro do Sul me lembro que desde pequena procurava a constelação do Cruzeiro do Sul no céu. Então essa homenagem vem direito ao meu coração, no fundo da minha alma e me sinto abençoada”, relatou ela, que recebeu uma caixa de marchetaria, que junto com o Colar do Mérito Judiciário, vão para o gabinete dela na presidência do Supremo. Segundo ela, o local foi reconstruído depois dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. ” A reconstrução redobrou nossas forças e quase tudo foi recuperado em 3 semanas. O Espírito da instituição não foi abalada e segue firme e forte. Mas esta data tem que ser lembrado para que não se repita porque a Democracia inabalável é inabalada”, pontuou.

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre e governadora em exercício, desembargadora Regina Ferrari, lembrou da constante busca da ministra pela garantia da Igualdade, liberdade e defesa do estado democrático de direito. “A vinda da ministra consolida a relação entre o Supremo, o Judiciário e executivo do Acre. Ela veio também acompanhar as ações do Programa Fazendo Justiça, que já está implementado aqui”, citou Ferrari lembrando que “estes são tempos de mudança e reconstrução. Tempo de união”.