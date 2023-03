Três são picados pela mesma jararaca e vão parar no Hospital do Juruá

Três moradores do Ramal do Açúcar, parte do Ramal 2 da BR-364, foram picados pela mesma serpente, do tipo jararaca, na noite dessa terça-feira (21). Dois dos feridos são irmãos.

Por causa da lama, a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não conseguiu entrar no ramal e o Corpo de Bombeiros teve de ser acionado. Segundo o comandante da corporação, tenente Josadaque Ibernon, a equipe foi ao local de triciclo e caminhonete.

Do ramal, seguiram até a Vila Santa Luzia, de onde o Samu levou os feridos até o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Dois dos pacientes apresentavam dores e náusea. o terceiro deles não passou mal e acabou não esperando pelo atendimento.

“O primeiro foi picado e não acreditou que se tratava de uma cobra. Em seguida, os outros dois também sentiram as picadas. A sorte é que eles tiraram uma fotografia da cobra, o que facilitou o trabalho do pessoal do Hospital do Juruá, que já utilizou neles o soro adequado para conter o veneno. Agimos o mais rápido possível para evitar que as vítimas tivessem hemorragia. É muito importante que as pessoas tenham essa informação para passar na hora do atendimento médico”, contou o militar, citando que esta foi a primeira ocorrência em que três pessoas são atacadas pela mesma serpente.

“Aqui na região são frequentes os acidentes com jararacas. Mas nesta proporção, de três pessoas ao mesmo tempo, é a primeira vez que tivemos conhecimento”, cita. Os dois já foram liberados do Hospital do Juruá.