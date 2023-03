Traficante que trocou tiro com polícia morre e 100 kg de drogas são apreendidos no Acre

Uma operação do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) com o apoio do BOPE e dos Policiais do 5° Batalhão resultou na morte do traficante Bruceleide Alves de Lima, de 40 anos, e também na apreensão de 100 kg de drogas e uma arma fogo na tarde desta quarta-feira, 22, em um local chamado de Cachoeira no Rio Acre, na região de Brasiléia, no interior do Acre.

As forças de segurança receberam informações que na região da Cachoeira havia uma rota de tráfico de drogas pelo Rio Acre e durante o patrulhamento os Policiais se depararam com uma embarcação, tipo voadeira, com dois indivíduos no barco. Foi dada voz de parada e os dois criminosos desobedeceram. Durante a fuga pelo Rio Acre, o traficante Bruceleide chegou a efetuar vários tiros na direção da embarcação dos Policiais que revidaram e conseguiram atingir o criminoso com um tiro. Bruceleide caiu nas águas do Rio Acre e o seu comparsa que não foi identificado conseguiu estacionar o barco às margens do Rio e fugir por uma área de mata. Os policiais retiraram Bruceleide do Rio e perceberam que o traficante já estava morto.

Ao entrarem no barco, os Policiais encontraram 100 kg de entorpecentes em barras. O corpo foi colocado dentro da embarcação com as drogas e encaminhado até o Porto do bairro Benfica, pelo Rio Acre, em Rio Branco.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e a área foi isolada para os trabalhos do perito. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O entorpecente foi levado até a Divisão Especializada de Investigação Criminal (DEIC) para os devidos procedimentos.

Na mesma operação, uma equipe do Serviço de Inteligência da Segurança Pública do Acre, depois de uma investigação conseguiu encontrar a casa dos traficantes em uma área de fronteira que fica entre o Acre e a Bolívia. No local foi encontrado mais drogas e um fuzil calibre 22 com várias munições intactas.