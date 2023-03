Sérgio Lopes será julgado pelas urnas!

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O prefeito Sérgio Lopes (PSDB) será avaliado pela população nas urnas nas eleições do próximo ano. Na verdade, faltam apenas 17 meses para o julgamento. Se ele está sendo um mal gestor ou bom o povo vai dizer.

Essa tentativa dos vereadores de oposição em afastá-lo do cargo está mais para um viés político do que criminal. Comenta-se muito na cidade, que realmente precisa de mais cuidados, que como prefeito Sérgio Lopes é um excelente delegado de polícia. Razão das tretas com os políticos. Falta-lhe habilidade nessa área.

Porém, a reclamação contra Lopes não é apenas de alguns políticos de oposição ou vereadores, muitos populares andam protestando em relação às condições das ruas e outras deficiências da gestão. O que não é motivo para afastá-lo do cargo. Se cometeu alguma ilegalidade que seja denunciado na esfera adequada. Se a questão é apenas política, que o povo decida nas urnas. Afinal de contas, não ser um bom prefeito não é crime, é política.

“A degeneração de um povo, de uma nação ou raça, começa pelo desvirtuamento da própria língua”. (Ruy Barbosa).

. O abismo econômico, a contradição e a estratificação social são responsáveis pelas dezenas e até centenas de pessoas em situação de rua.

. Não são culpados, são vítimas de um modelo político e econômico monstruosamente deformado.

. Basta ver o que a elite política, a casta superior consome dos recursos públicos para manter privilégios e regalias.

. Empresários muito preocupados com a política social do governo Lula em fazer cortesia com chapéu alheio.

. O governo federal vai precisar de muito dinheiro para financiar suas políticas!

. Vai sair do bolso de quem?

. De quem paga uma sobrecarga de impostos ao ponto de insuportabilidade.

. Vai que é tua Taffarel, grita Galvão Bueno, para em seguida dizer decepcionado como ele mesmo:

. Gol da Argentina!

. O governador Gladson Cameli está em Brasília, o centro das decisões políticas e jurídicas da nação.

. Alguns parlamentares gostam de criticar mas não querem ser criticados, democratas de meia tigela.

. O que foi, Macunaíma?

. “As redes sociais são verdadeiros palcos para as maiores fake news com seus filtros, jogos de câmeras e ostentação”!

. Hum… é humano!

. Bom dia!