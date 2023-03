Independência vence Rio Branco em clássico e Humaitá aplica mais uma goleada

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd), prezando por um aprimoramento no acolhimento de migrantes em Rio Branco, realizou nesta terça-feira, 21, a entrega de beliches e colchões na casa de passagem gerida pela prefeitura da capital.

Levando em conta os relatórios levantados pela Seasd, há um crescente número de migrantes adentrando o Acre após conflitos internos geradores de instabilidade política no Peru. Com isso, o Estado se voltou para a criação de um gabinete de crise migratória, com diversas organizações governamentais se voltando para minimizar a situação de calamidade.

O titular da Seasd, Lauro Santos, garante o compromisso do Estado: “Estamos agindo com efetividade para preservar a dignidade humana dos migrantes. Essa é uma ajuda singela, mas de grande importância. Estamos cientes quanto à gravidade do problema e de mãos dadas com todas as prefeituras, para um melhor acolhimento e funcionamento do fluxo migratório”.

O coordenador do abrigo municipal, Sebastião Soares, conta que, no momento, há 25 acolhidos e que, com a chegada de novas acomodações, será possível atender mais pessoas. “Essa ajuda do Estado para o Município é de grande importância, nos ajudando a proporcionar um acolhimento de qualidade”, ressalta.