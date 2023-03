Incêndio em empresa de energia elétrica deixa dois feridos em Cruzeiro do Sul

Um incêndio na empresa que gera energia elétrica na cidade de Cruzeiro do Sul (AC), a Guascor, deixou duas pessoas gravemente feridas com queimaduras de segundo grau na madrugada desta quarta-feira, 22. Os feridos são funcionários da própria empresa.

As vítimas foram levadas para o Pronto-Socorro do Hospital do Juruá e não correm risco de morte. De acordo com a tenente Daniela Marques, do Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início na máquina geradora de energia. “Foi uma possível pane elétrica e o Corpo de Bombeiros levou as duas vítimas ao PS”, citou.

A Guascor é a empresa que gera energia elétrica à base de óleo em Cruzeiro do Sul, que é distribuída pela Energisa para os consumidores do município. Os funcionários que tiveram queimaduras seguem no Hospital do Juruá sem maiores complicações.

