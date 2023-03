Governo divulga lista de aprovados no curso de formação de agentes socioeducativos do ISE

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) fiscalizou nesta sexta (17) e sábado (18) o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, e três unidades de saúde de Manoel Urbano, no interior do Estado. A ação foi realizada pelo vice-presidente do Conselho, Dr. Alan Areal e equipe do Departamento de Fiscalização.

Entre as unidades fiscalizadas em Manoel Urbano estão a UBS Josefa Nunes; UBS Inácio Ribeiro da Silva e Unidade Mista da cidade.

Segundo o vice-presidente, a principal constatação foi com relação ao hospital de Sena Madureira, que é referência para atendimento da população da região, e está com as obras paralisadas. A informação repassada à equipe do CRM é que a paralização ocorreu esta semana.

“Sena Madureira está com o sério problema da obra do hospital João Cândido Fernandes. Essa obra já se arrasta há anos e agora está parada, sem previsão de retorno. Enquanto isso, o hospital foi improvisado em um prédio que servia de sala de aula. A emergência funciona onde era a antiga biblioteca da cidade. Isso é muito grave. Além dessa situação, ainda tem a péssima condição da BR-364, que dificulta a transferência ágil e segura dos pacientes até Rio Branco”, afirmou o conselheiro.

Um relatório com as constatação vai ser elaborado e encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde e Ministério Público do Estado para as devidas providências.