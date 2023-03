Empresas não aceitam preço do DNIT e recuperação de trecho da BR-364 é adiada

A tão sonhada recuperação da BR-364 que liga o Vale do Juruá ao resto do Acre levou mais um duro golpe nesta terça-feira, 21.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) fez a abertura de um pregão visando a contratação de empresa para a recuperação de um trecho da rodovia federal que fica entre o Rio Gregório e o Rio Liberdade, já próximo de Cruzeiro do Sul.

Ocorre que a licitação não teve uma empresa vencedora. Apenas duas empresas se interessaram pela obra de recuperação do trecho, mas os valores apresentados foram maiores que o orçamento de referência, o que inviabiliza a contratação.

“O valor de referência era de R$ 125,9 milhões. Por uma questão legal, nós não podemos aceitar um orçamento acima. O procedimento agora é atualizar a data base, tentar pegar um preço mais recente para ver se tem mais aderência de mercado, já que não houve interesse pelo orçamento do DNIT”, afirma Carlos Moraes, Superintendente do Dnit no Acre.

A diferença de preço evidencia um velho problema de recuperação de rodovias no Acre que é o preço dos insumos, principalmente das pedras. “Estamos tratando com Brasília para tentar dirimir algumas questões que são levadas pelos órgãos de controle. É muito difícil você aferir um orçamento de referência de serviços tão complexos como é esse aqui no Acre. Um estado que não tem pedra, o valor se torna muito alto e chama a atenção dos órgãos, já que é diferente do preço praticado por outros estados do país. O sobrepreço precisa ser combatido, mas o subpreço acaba atrapalhando e contrariando o interesse público. Por isso, estamos tentando mostrar a diferença da logística do Acre”, explica Moraes.

A licitação fracassada deve fazer com que as já péssimas condições da BR-364 fiquem ainda piores, já que um novo processo licitatório pode levar até três meses.