Bregense propõe colar para facilitar vida de pessoas especiais

Servidores do Estado estão impedidos de fazer Declaração de Imposto de Renda por um problema técnico no site disponibilizado para emissão da Cédula C desde o início da manhã de hoje (22).

A Cédula C é um resumo de todos os rendimentos recebidos e do Imposto de Renda retido durante o ano a ser declarado, sendo obrigatório para a declaração do Imposto de Renda. No site oficial de emissão de contracheque do governo do Acre, ao tentar a emissão do documento, o usuário recebe uma mensagem de que a documentação está temporariamente indisponível para ajustes no sistema da folha de pagamento.

Em resposta à reportagem, a assessoria de comunicação do Governo disse que o sistema passa por uma atualização, e por isso a consulta está indisponível. “Foram identificados inconsistências nas informações de alguns arquivos da DIRF (cédulas C de alguns servidores com campos não preenchidos corretamente). Está sendo operacionalizado a correção dos dados, e cada órgão está retificando as informações da DIRF no programa da receita federal. Portanto, após as correções o informe de rendimentos será disponibilizado novamente no portal”, disse a assessoria. Não há informação sobre o restabelecimento do sistema.

O prazo de entrega para declaração de Imposto de Renda se iniciou no dia 15 de março e se encerra no dia 31 de maio.