Árbitro de Rodrigues Alves integra quadro da CBFS

Mais um assalto a mão armada à foi registrado em Cruzeiro do Sul nesta terça-feira, 21. No início da tarde, quatro homens, usando uma espingarda com o cano serrado para ameaçar o comerciante, levaram todo o dinheiro do caixa, no Bairro do Alumínio.

Pelas imagens das câmeras de segurança, é possível ver que no início, um deles age como cliente. Depois os outros 3 ladrões aparecem, pegam o dinheiro do caixa e levam o proprietário para a parte de trás do local. Em seguida procuram mais dinheiro mas não encontram e saem do local.

Dois deles usavam máscaras e as blusas para cobrir parte do rosto. Dois usavam apenas bonés.

Nas primeiras horas desta terça-feira, três homens armados, levaram o carro de uma mulher no Bairro do Telegráfo. Depois de usar o veículo para assaltar funcionários de um posto de saúde do Ramal da Buritirana, foram perseguidos pela Polícia Militar, abandonaram o veículo nas margens da Rodovia Estadual Ac 407, próximo ao município de Mâncio Lima. Alguns itens roubados foram encontrados pela polícia dentro do carro.

Até agora ninguém foi preso pelos dois assaltos desta terça-feira.

Veja o vídeo: