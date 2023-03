Acusados de sequestrar e matar cabeleireiro pegam mais de 70 anos de prisão

A coordenação do projeto de extensão: Do Lado de Dentro Espectro da Ufac, está divulgando o 1º Festival Acreano de Talentos do Espectro Autista em abril na Universidade Federal do Acre (UFAC) e no Via Verde Shopping, em Rio Branco.

De acordo com o edital, o evento deve reunir apresentações nas modalidades de música, artes visuais e literatura. Os participantes irão ganhar uma premiação ainda a ser definida pela organização.

O objetivo do evento é divulgar atividades das pessoas com TEA, buscando promover o protagonismo, a valorização e a inclusão social a partir de ações artístico-culturais.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas, exclusivamente, pela internet com preenchimento do formulário eletrônico e envio da documentação, incluindo o laudo médico confirmando que o paciente autismo deve ser enviado ao e-mail [email protected] O resultado final dos inscritos e aprovados será publicado em 29 de março. O festival conta com parceria da Associação Família Azul do Acre, com apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour.

A organização menciona no edital que no dia 27 de abril haverá amostragem de artes visuais e literatura dos participantes no Via Verde Shopping, já no 28 e 29 de abril vai ocorrer apresentações de música no anfiteatro Garibaldi Brasil, na Ufac, na capital.

O edital e todas as regras de participação podem ser conferidas no site da Universidade Federal do Acre (UFAC).