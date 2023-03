Vereador Chico Batista será investigado por uso indevido de veículo oficial em Tarauacá

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, desembarcou na manhã desta terça-feira, 21, no Aeroporto de Cruzeiro do Sul e em um avião e seguiria de imediato, em um helicóptero, para uma terra indígena da região do Amazonas, que não teve o nome divulgado. Mas por causa da forte chuva, a aeronave segue no aeroporto de Cruzeiro do Sul há mais de 30 minutos.

As 14 horas a ministra receberá o Colar do Mérito Judiciário das mãos da presidente do Tribunal de Justiça do Acre e governadora em exercício, desembargadora Regina Ferrari, no Centro Cultural do Juruá, região central de Cruzeiro do Sul. A ministra será agraciada com a Ordem do Mérito Judiciário, no grau Grã Cruz.

Participarão da solenidade o presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Luis Camolez, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral – TRE-AC, desembargador Francisco Djalma, o diretor da Escola do Poder Judiciário do TJAC, desembargador Elcio Mendes.

Desde esta segunda-feira, 20, a ministra Rosa Weber visita Terras Indígenas na Amazônia. Esteve em comunidades indígenas do Alto Solimões e do Vale do Javari e também foi à Tabatinga no Amazonas.