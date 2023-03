OCA tem média de atendimento diário de 600 estudantes para renovação do cartão escolar

O ex-presidiário Edcarlos Teles do Nascimento, de 47 anos, que morreu no pronto-socorro de Rio Branco após ficar internado, já havia se destacado como goleiro das divisões de base de times profissionais do Acre na década de 90. Depois disso, por algum tempo, viveu em situação de rua. Ele foi baleado com um tiro de fuzil numa troca de tiros ocorrida no bairro Quinze, depois de uma breve perseguição iniciada no Centro da cidade, após um roubo.

Edcarlos nasceu e cresceu na região da Baixada do Sobral e depois de abandonar a carreira de jogador de futebol como goleiro, entrou na vida de crimes de onde não mais saiu. Ele foi indiciado por vários delitos e se perdeu no submundo das drogas. Em 2022, estava morando na rua quando foi entrevistado pelo ac24horas, onde revelou sua vontade de voltar para casa e voltar a morar com a família. Naquela oportunidade, ele recebeu ajuda do setor especializado da Prefeitura Municipal de Rio Branco.

No dia 11 de março deste ano, ele estava na companhia de amigos num carro modelo Celta de cor vermelha e placas NAD 6490, quando assaltou o entregador de uma hamburgueria usando arma de fogo. O grupo levou celulares e a chave da motocicleta.

Uma pessoa que testemunhou o assalto acionou a polícia e minutos depois uma guarnição de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) iniciou uma perseguição que terminou no bairro Quinze, onde ocorreu uma breve troca de tiros com Edcarlos Teles, que foi atingido na perna e no braço direito. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. Seu amigo, que aparentemente estava mais grave, já que levou um tiro nas costas, conseguiu sobreviver. A investigação da Polícia Civil concluiu que os policiais militares agiram em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever.