Adolescente é morto a tiros enquanto dormia em rede

O senador Marcio Bittar (União Brasil) fez questão de participar, nesta segunda-feira (20), da abertura oficial do ano letivo 2023 para 100 mil alunos do ensino fundamental da rede estadual de ensino. O evento, realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), ocorreu na quadra da escola Padre Diogo Feijó, em Rio Branco.

Durante o evento, foram entregues aos estudantes dois laboratórios móveis, adquiridos por meio de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar. Os equipamentos serão utilizados no ensino das disciplinas de ciências, física e química.

O total do investimento é de aproximadamente R$ 4 milhões. Nessa primeira etapa, serão distribuídos 50 laboratórios pedagógicos móveis, abrangendo 27 escolas de ensino fundamental, tanto urbanas quanto da zona rural, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

“O que me realiza é trazer resultados concretos do meu mandato. O gabinete sempre estará aberto ao governador do meu estado, aos políticos do meu estado, àqueles que representam o nosso estado”, declarou Bittar.

Conforme destacaram os representantes do governo e os professores presentes, a entrega dos laboratórios móveis marca o início de um novo ciclo na educação do estado do Acre, já que os laboratórios oferecem a oportunidade de se aliar a teoria à prática.

“São investimentos como esse, capazes de garantir educação de qualidade aos alunos acreanos, que fazem com que eu me sinta cada vez mais disposto e empenhado para trazer recursos para o Acre”, concluiu o senador Marcio Bittar.