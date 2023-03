Governo nomeia 12 novos cargos comissionados nesta segunda

Em sua estreia mundial no Festival de Gramado, Noites Alienígenas, de Sérgio de Carvalho, fez história. O filme se tornou o primeiro longa do Acre a ser premiado no evento, levando os Kikitos de Melhor Filme, Ator (Gabriel Knoxx), Atriz Coadjuvante (Joana Gatis), Ator Coadjuvante (Chico Diaz), Menção Honrosa ao ator Adanilo Reis, e o prêmio do Júri da Crítica. Com produção da Saci Filmes, Noites Alienígenas chega aos cinemas em 30 de março com distribuição da Vitrine Filmes.

No Acre, o longa tem pré-estreia dia 20, segunda-feira, com sessão às 19 horas, que contará com a presença do diretor Sérgio de Carvalho, da atriz Gleici Damasceno e do ator Gabriel Knoxx (Melhor Ator no Festival de Gramado 2022), e lançamento exclusivo no dia 23, quinta-feira. Os ingressos podem ser adquiridos na Ingresso.com pelo link www.movieid.com/noites-alienigenas ou no próprio Cine Araújo.

O roteiro, assinado por Carvalho, Camilo Cavalcante e Rodolfo Minari, parte de um livro homônimo escrito pelo diretor. Mas, como ele mesmo deixa claro, livro e filme são coisas distintas. “A gente fez uma adaptação da linguagem literária para a linguagem cinematográfica em um outro ponto que é importante também colocar, porque tanto o livro quanto o filme falam de uma periferia amazônica.”

O filme retrata o lado urbano da cidade de Rio Branco, trazendo personagens cujas vidas são marcadas pela mudança da rota do tráfico que começa a passar pela região. “Hoje essas organizações criminosas são muito presentes. A gente sentiu que isso também era importante. Era importante trazer para o presente e para o contemporâneo o roteiro, que, em cinco anos, entre o livro e o filme, mudou radicalmente. Ali é o cenário que a história se passa.”