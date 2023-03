Cruzeiro do Sul reativa chamadas do Corpo de Bombeiros

Fora do ar desde outubro de 2022 após uma descarga elétrica em uma das torres do sistema, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de Cruzeiro do Sul reativou na última semana os atendimentos por meio do telefone 193, do Corpo de Bombeiros, na cidade de Cruzeiro do Sul.

Agora, população do Vale do Juruá pode usufruir do serviço normalmente ligando para o número 193 do Corpo de Bombeiros. O centro também dispõe de sistemas de câmeras de vigilância, sistemas de comunicação criptografada e sistemas de análise de dados em tempo real, que permitem aos operadores uma visão ampla e detalhada da situação, permitindo tomar decisões mais ágeis.

De acordo com o governo estadual, o sistema possui tecnologias avançadas que permitem a integração de diferentes agências de segurança pública e fornecem informações em tempo real para os operadores.

“Esses sistemas permitem que os operadores vejam as atividades em tempo real e gerenciem efetivamente a resposta das equipes de segurança pública”, pontuou Alexandre Nascimento, Chefe do Departamento de Modernização, Tecnologia da informação e Comunicação da Sejusp.

Também foi instalado um nobreak para fornecer energia elétrica de backup instantânea em caso de interrupção ou queda do fornecimento de energia elétrica da concessionária e proteger equipamentos eletrônicos sensíveis de danos causados por surtos elétricos, falhas de energia ou outras interrupções, mantendo a energia elétrica por um curto período de tempo, permitindo que os equipamentos críticos sejam desligados adequadamente ou até que o gerador seja ligado.