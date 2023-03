Com situação precária da BR-364, bandidos tentam assaltar veículos entre AC e RO

Além das péssimas condições que fazem com que a viagem entre o estado do Acre e Rondônia dure muitas horas a mais do que deveria e o gasto com peças de veículos que quebram por causa do excesso de buracos, os motoristas que trafegam pela BR-364 ainda precisam conviver com mais um perigo.

Como os caminhões andam em baixíssima velocidade devido aos buracos, marginais se aproveitam da lentidão para tentarem assaltar os veículos.

Na semana passada, antes da BR ter o tráfego interrompido por conta de bueiro estourado entre Extrema e Vista Alegre do Abunã, o caminhoneiro Paulo Miranda passou por um susto. Em um trecho da rodovia federal, próximo ao Acre, Paulo teve uma pedra arremessada no vidro de seu caminhão por assaltantes que ficam à margem da pista.

Mesmo com a forte pedrada, que chegou a trincar o para-brisa de seu caminhão, Paulo acelerou e conseguiu fugir dos bandidos. “É mais um problema que precisamos conviver. Se pega, poderia ter me matado. A gente precisa virar a noite para conseguir descarregar em tempo. A estrada já é ruim e agora começou a ocorrer esses assaltos. Graças a Deus que eu consegui escapar dos bandidos”, afirma.

