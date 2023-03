Babá, eletricista e vendedor: Sine do Acre tem 49 vagas de emprego nesta segunda-feira

Um motociclista não identificado ficou gravemente ferido na noite deste sábado, 18, após colidir fortemente sua moto contra uma mureta situada na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

De acordo com informações de pessoas que presenciaram o acidente, o homem trafegava na moto modelo Honda Titan, de cor amarela, placa QWP-3F60, no sentido centro-bairro, quando perdeu o controle da moto, bateu em uma calçada e em seguida colidiu na mureta. Com o impacto, o motociclista bateu a cabeça e desmaiou.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida encaminharam o motociclista ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e informaram que o homem estava com odor etílico, mas não foi possível fazer o teste do etilômetro (bafômetro) devido a situação em que se encontrava o motociclista que foi levado pelo SAMU. A moto foi removida por um guincho.