Mais de 17 quilos de maconha são apreendidos na BR-364

Uma mulher de 28 anos, M.A.S., foi presa e a menor M.J.O., de 17 anos, foi apreendida por tráfico de drogas no final da tarde desta sexta-feira, 17, no Bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul. Uma terceira mulher conseguiu fugir do local quando a PM chegou.

A menor de 17 anos estava usando drogas quando a guarnição chegou e no local havia 63 papelotes de cocaína e 15 tabletes de maconha, dinheiro em espécie, uma agenda com a contabilidade do controle do tráfico. A menor confessou que vendia a droga no local e a maior de idade, permaneceu em silêncio. As duas foram levadas para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.