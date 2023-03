Latam se manifesta sobre pane durante decolagem de voo no Acre

O preço da castanha da safra atual pago ao extrativista cooperado está oscilando em um patamar um pouco abaixo dos R$ 40, de acordo com a Cooperativa Agroextrativista de Xapuri (Cooperxapuri), associada da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre).

O presidente da Cooperxapuri, Tião Aquino, informou que a queda na procura pela castanha acreana pelos importadores bolivianos e peruanos é o principal motivo da queda do preço da amêndoa amazônica com relação ao patamar atingido no ano passado, quando a lata de 10 quilogramas atingiu R$ 80.

Principais importadores da castanha produzida no Acre, Bolívia e Peru enfrentam problemas que impactaram na busca pelo produto no Brasil. O primeiro enfrenta dificuldades com a licença de exportação e o Peru vive as consequências da crise política que perdura desde dezembro do ano passado.

Mesmo diante do cenário, o mercado da castanha no estado segue a sua rotina em uma safra que não é uma das maiores, mas que também não é decepcionante. “De média a grande”, diz Tião Aquino, presidente da Cooperxapuri. Ele aposta na geração de 40 empregos diretos este ano na usina de beneficiamento de Xapuri.

“Entre as regiões de Xapuri e Brasiléia, a expectativa é de que serão compradas cerca de 120 mil latas de castanha nesta safra. Esse produto será todo beneficiado em Xapuri, na Usina Chico Mendes, onde a gente espera gerar cerca de 40 empregos diretos”, afirmou Aquino.

A castanha foi o terceiro produto mais exportado no Acre em 2022, com um volume de US$ 9,7 milhões entre janeiro e dezembro, montante que contribuiu para que o estado tivesse um superávit de US$ 49,1 milhões na balança comercial, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).