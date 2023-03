Rio Juruá ultrapassa cota de alerta em Cruzeiro do Sul

Na Operação Dínamo, deflagrada em Cruzeiro do Sul nesta quinta feira, 16, foram apreendidos 100 quilos de cobre e 6 locais que comercializam o produto foram interditados. material é retirado de fios roubados de prédios públicos e privados da cidade, além da rede de iluminação do município. Ninguém foi preso nesta etapa.

Homens do Grupo Especial de Fronteira e as Polícias Civil e Militar, foram à 15 estabelecimentos que comercializam, compram e revendem cobre, incluindo um que existia há mais de 20 anos, no bairro João Alves. Alguns locais, considerados regularizados também foram fechados. Se forem reabertos, a multa diária será de R$ 1 mil e poderá haver prisões.

Segundo a Polícia, o cobre roubado em Cruzeiro do Sul saia pela BR-364 até Rio Branco e de lá, para outros Estados.

“Há uma rede de logística desde o roubo, a receptação, o transporte e a venda, o que gera lucros milionários”, conta o delegado Robert Alencar, titular da Polinter, que veio da capital, participar da ação.

Ninguém foi preso nesta etapa da Operação, mas computadores, celulares e outros itens aprendidos, serão vistoriados e prisões podem ser realizadas. “O rastreio da cadeia do cobre é complexo mas as investigações vão avançar para chegarmos aos culpados pelos crimes, os que lucram de fato”, citou Alencar.

O tenente Daniel do Policiamento Especializado da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, afirmou que com os locais de receptação já identificados, será possível direcionar ações policias específicas. “Não agindo apenas na repressão do viciado, que no dia a dia comete e furto. Nosso diferencial aqui no Vale do Juruá é o trabalho integrado e assim alcançaremos melhores resultados”, avalia

O secretário adjunto de Segurança Pública, Coronel Evandro Bezerra, disse que esta operação é o início da desarticulação da rede que age no Acre. “As ações vão continuar para darmos uma resposta à sociedade, que é afetada diretamente pelo roubo de fios”, afirmou

Registros

De acordo com o delegado Robert Alencar, o prejuízo causado pelo roubo de fios é milionário em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul.

Cita que em 5 anos, em Rio Branco, foram registrados 2.400 boletins de ocorrência por furto de fio e 19 por receptação.

Em Cruzeiro do Sul, também em 5 anos, foram feitos 118 registros de furto e só 1 de receptação. “As ações eram voltadas apenas para coibir os roubos e agora se ampliou para a receptação, transporte e outras etapas da logística”, apontou Alencar.