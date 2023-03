Acre tem sexta-feira com tempo instável e chuvas a qualquer hora, aponta previsão

Na edição do Diário Oficial da última quinta-feira, 16, a Câmara Municipal do município de Sena Madureira, homologou o processo licitatório Pregão Presencial nº 001/2021 – SRP, que visa a aquisição de derivados de petróleo – combustíveis destinados a atender o Poder Legislativo da região.

De acordo com a publicação, a homologação ocorreu em favor das empresas: Gonçalves e Freitas LTDA, inscrita no CNPJ N° 04.016.507/0001-94, com o valor total de R$ 1.380.318,10 (um milhão, trezentos e oitenta mil, trezentos e dezoito reais e dez centavos).

A presidente da casa, Ivoneide Bernardino de Farias Ferreira, destacou que por a empresa ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração do Poder Legislativo Municipal. “Notifico e convoco a empresa supracitada, vencedora do certame, para no prazo de até 10 (dez) dias úteis assinar a ata de registro e o termo contratual, se for o caso, que terão suas cláusulas e condições reguladas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores”, diz o trecho do decreto.