Operação de combate ao roubo de fios é desencadeada em Cruzeiro do Sul

O Rio Juruá segue subindo e nesta quarta-feira, 15, está com 11,60 metros, faltando 20 centímetros para o manancial atingir a cota de Alerta, que é 11.80. Nos Bairros Cruzeirinho e Lagoa já há casas atingidas pelas águas, mas ainda não houve retirada de famílias de casas.

De sábado até hoje foram mais de 90 milímetros de de chuva em Cruzeiro do Sul e região.

“Seguimos com o monitoramento do Rio Juruá, que em Porto Walter subiu 4 centímetros nas últimas 12 horas. A prefeitura já tem plano de contingência estabelecido, pronto para ser executado, caso o manancial desabrigue pessoas”, pontua o comandante da Defesa Civil Municipal, tenente Lima.

Em caso de continuidade da subida do Rio, de acordo com o Plano de Contingência, as 20 primeiras famílias desabrigadas irão para imóveis de Aluguel Social. Se o número for superior, a destinação serão as escolas municipais e em caso de necessidade, as escolas estaduais, também poderão ser utilizadas.

A cota de transbordamento do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul é de 13 metros.