Com embaixador da China, Jorge Viana busca habilitar frigorífico do Acre para exportar carne

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, foi recebido nesta quinta-feira, 16, pelo embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, para um almoço exclusivo visando tratar do encaminhamento da habilitação de novas plantas frigoríficas para exportação de carne para o mercado chinês. Entre os Estados cotados para ter essa autorização para exportação, está o Acre com a Frisacre (Frigonosso). Dois membros que trabalham para estreitar relações entre o governo brasileiro e chinês também participaram da agenda.

“Estabeleci como fundamental o Acre ter um desses frigoríficos. Isso será importante para o setor pecuário acreano e toda região”, salientou o gestor da agência em agenda com a autoridade chinesa.

Viana destacou no encontro que depois de quatro anos de comportamento absolutamente inadequado do governo brasileiro anteriores, que prejudicou as relações comerciais do Brasil com a China, o governo Lula dá um passo importante para a diplomacia entre as nações. “Nós teremos uma das mais importantes missões do novo governo Lula e Geraldo Alckmin, falo da viagem do presidente Lula para a China, agora em março. Mais de 150 empresas estão procurando a Apex Brasil querendo fazer parte da missão para a China”, afirmou.

Do Acre, os empresários Murilo Leite e Ricardo Leite, representantes da Frisacre, estarão compondo a comitiva. A indústria acreana vem trabalhando desde 2019 em busca de preencher todos os requisitos do governo chines para o credenciamento da planta no Estado.

Ao embaixador, Viana enfatizou que a China é uma das maiores economias do mundo.”Um país que saiu de uma situação de exclusão social e que hoje é uma das maiores referências de inclusão econômica, social e com forte industrialização. O Brasil tem que ter a China como um parceiro estratégico e global. Não tenho dúvidas que o trabalho da Apex Brasil vai ajudar na reindustrialização do nosso país, na geração de empregos, no fortalecimento das atividades industriais e nessa parceria com a China. E sei que esse é o propósito do nosso presidente Lula, do nosso vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin e do nosso ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira”, frisou.