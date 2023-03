Assassino de jovem em comunidade na BR-317 é localizado e preso pela PM e Gefron

Uma resposta rápida foi dada por parte das Forças de Segurança do Acre, no tocante ao caso do homicídio ocorrido na tarde desta quarta-feira, dia 15, quando um jovem de 21 anos teve sua casa invadida e em seguida, assassinado com dois tiros na cabeça em cima de sua cama.

A Companhia de Cães (CPCães) do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, em parceria com o Companhia Especial de Fronteira (Gefron), conseguiram capturar o principal suspeito de ter assassinado o jovem Bruno na comunidade Quixadá, localizada no km 26 da BR 317, Estrada do Pacífico, por volta das 22 horas.

Segundo foi apurado, o homicida identificado por Clenilton Alves Minguins, de 19 anos, fugiu pela mata e tentava chegar na cidade, foi localizado no km 14 após as equipes montarem cerco e aguardar sua passagem pelo local, já que teriam descoberto que o mesmo tentaria chegar em Brasiléia, possivelmente fugir para o lado boliviano.

Ao se aproximar do local do cerco, o mesmo foi abordado sem ter como reagir e tentar fugir novamente, sendo imobilizado. Clenilton ainda portava a arma utilizada no assassinato, um revólver de fabricação americana, calibre 38, municiado e ainda com as duas capsulas que foram usadas para matar Bruno.

Segundo o próprio, teria recebido ordem por parte de uma facção criminosa para matar Bruno, que foi cumprida pelo mesmo. Clenilton foi preso em flagrante delito e levado para a delegacia de Brasiléia, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência e o caso entregue ao delegado juntamente com a arma e munições.

O mesmo será apresentado ao judiciário nesta quinta-feira, dia 16, onde será ouvido na audiência de custódia, podendo ser encaminhado ao presídio FOC na Capital, nas próximas horas.

