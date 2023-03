A leoa rugiu!

A ex-vereadora Michelle Mello, ao se eleger deputada estadual pelo PDT, desejava um mandato de resultado, pragmático e mais produtivo do que o vivenciado na Câmara Municipal no campo teórico, forjado nas críticas e denúncias contra a prefeitura. Não menos importante, porém, insuficiente para seus sonhos de realizações e projeto político. Entendeu que ao aceitar ser líder do governo de Gladson Cameli (PROGRESSISTA) poderia ser muito mais útil à sociedade do que discursar na tribuna e depois voltar ao aconchego do lar. O líder é sempre o que mais trabalha. Sobre as operações da PF contra o governo, deixa claro que defende as ações da justiça, mas que acredita na inocência do governador até que se prove o contrário.

Quem acompanha suas atividades nas redes sociais, a vê diariamente tentando solucionar problemas nas secretarias e demais instituições do estado. “A deputada Michelle Melo não para nem para beber água”, diz uma de suas assessoras, explicando quão produtiva ela é no trabalho parlamentar. Também não vive dizendo amém. É firme nos questionamentos e nas ações que precisam ser realizadas. Para quem pensava que ela iria se perder no caminho entre a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa como líder do governo na Casa, esta semana ela foi a tribuna mostrou as garras afiadas, os dentes e rugiu como uma leoa na defesa do governo. Ainda emplacou o projeto de reajuste na Educação do alto da tribuna.

Deus nos dá pessoas e coisas,

para aprendermos a alegria…

Depois, retoma coisas e pessoas

para ver se já somos capazes da alegria

sozinhos…

Essa… a alegria que ele quer

(Guimarães Rosa)

. Certo o prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) ao travar a antecipação do debate político sobre a eleição municipal.

. Discussão política fora de época só atrapalha a gestão.

. Como diz o Macunaíma, muita água ainda vai rolar por baixo da ponte.

. O problema do Joelson Pontes em Brasiléia é que quer ser candidato a prefeito sozinho; vai que é tua, Taffarel!

. Em Epitaciolândia, o melhor nome para arrumar a casa com dedicação e honestidade é o do Caleb Hassem.

. O do empresário Everton, filho do Edilson Honório, também é muito bom!

. O presidente Lula anunciou um novo programa Mais Médicos que provavelmente se chamará “Mais Saúde”.

. Sem médicos cubanos, é o que querem os médicos brasileiros formados no exterior.

. Mais uma operação da PF em andamento no Deracre, a Fata Morgana, alusão a Fada Morgana, irmã do rei Arthur, capaz de criar ilusões.

. Segundo a PF, a recuperação de ramais era aparente em relação ao valor pago às empresas pelas obras realizadas.

. A PF também precisa visitar algumas prefeituras do interior; as denúncias de corrupção e enriquecimento ilícito são escabrosas.

. Como diz um dos ministros da CGU:

. Observe o que eles tinham quando entraram na prefeitura, o que eles têm hoje.

. Na maioria das vezes um patrimônio oculto, porém, que pode ser rastreado.

