Safra de grãos cresce no Acre, mas armazenamento é a menor da Amazônia

A Polícia Militar divulgou no Diário Oficial desta terça-feira, 14, como será a distribuição dos novos policiais militares que estão concluindo o curso de formação de soldados da PM do Acre.

De acordo com a corporação, os critérios adotados foram técnicos e científicos e leva em conta que Rio Branco, além da defasagem do efetivo policial militar, apresenta maior dificuldade no enfrentamento à violência, representando os mais elevados índices de crimes violentos e intencionais do Estado.

Outros quesitos adotados foram a necessidade a implantação da Base Comunitária no Bairro Cidade do Povo em Rio Branco, a ampliação do Policiamento Rural, ampliação do Policiamento Comunitário e ampliação da Patrulha Maria da Penha e reforço do policiamento de fronteira e ambiental nos municípios do Interior do Estado, nos termos do Plano Estratégico da Corporação.

Por isso, do total de 159 policiais que devem sair do curso de formação, 88 ficarão em Rio Branco. O segundo maior contingente vai para a região de Plácido de Castro e Vila Campinas com 9 policiais.

Veja como vai ficar a distribuição de vagas dos novos Policiais Militares abaixo.