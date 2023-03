Acre recebe quase R$ 30 milhões para merenda escolar

A Comissão da Criança, do Adolescente, do Idoso e de Combate à Pedofilia, (CAICP) da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) prepara uma série de ações em favor da qualidade de vida de crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência no Acre. A ideia é impulsionar medidas, sejam capitaneadas pela Aleac, sejam apoiadas por ela, para que o estado corrija problemas e conceda mais dignidade a essas pessoas.

Em reunião do grupo de trabalho nesta quarta-feira, 15, o presidente da CAICP, deputado Eduardo Ribeiro (PSD), anunciou algumas metas que serão postas em prática em favor da comunidade.

Na pauta das discussões, a situação do transtorno do espectro autista no Acre, as obras em atraso do Hospital da Criança, a redução das UTIs pediátricas na referida unidade, a insuficiente quantidade de abrigos para idosos, além da necessidade de reestruturar o Centro Dia para o Idoso e do minguado orçamento destinado a políticas de proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

“Preocupa, por exemplo, o fato de o estado não ter um cadastro de quantas crianças têm o espectro autista no estado. Temos hoje mais de 600 delas na fila de espera do atendimento no Centro Especial Estadual para Crianças com Transtorno do Espectro Autista e eu acredito que, como o governador Gladson é uma pessoa sensível à causa, podemos unir esforços com o Poder Executivo em torno dessa questão”, afirmou Ribeiro.

No entendimento do parlamentar, é preciso também incluir a política de proteção ao idoso no Orçamento Geral do Estado. “O Artigo 230 da Constituição Federal determina isso, mas hoje, o que temos é o abrigo da Dona Elza, que é voltado para a população em situação de rua, mas que acaba acolhendo velhinhos também, já que o Lar Vicentino não pode mais abrigar essas pessoas por causa da falta de vagas”, ressalta Eduardo Ribeiro.

A Comissão decidiu que fará uma série de visitas a esses locais, incluindo o Hospital da Criança e abrigos. Participaram da reunião da Comissão os deputados Afonso Fernandes (PL), Michelle Melo (PDT) e Maria Antônia (PP), membros do grupo de trabalho, e como participantes convidados, os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB), Gilberto Lima (União), André Vale (Podemos) e Antônia Sales (MDB).