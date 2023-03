Promotor pede o afastamento cautelar da secretária municipal de Educação de Tarauacá

Com o ginásio de esporte lotado na Escola Estadual Humberto Soares na manhã desta segunda-feira, 13, o governo do Estado do Acre, realizou a abertura do ano letivo – com a entrega de um laboratório de Biologia, um laboratório de Física, um de Química, um de Matemática e um de Informática.

Além disso, o governador Gladson Cameli e sua equipe fizeram a entrega de tablets para os alunos da 3ª série do Ensino Médio da instituição. Ao todo, o investimento geral foi de R$ 166 milhões, sendo que R$ 23 milhões são oriundos de recursos do governo federal e o restante é fruto de recursos próprios do Estado.

A gestão fez a aquisição de Kit de Laboratórios – R$ 54.148.000,00, material pedagógico – R $16.960.000,00 – e tablets com internet – orçado em mais de R$ 90 milhões.

O secretário de educação, Aberson Carvalho, mencionou na solenidade que os investimentos do governo vem trazendo resultados positivos. “Resultados que mostram a qualidade do ensino, com as grandes notas obtidas podemos ver que o ensino público tem qualidade. Esse ano saímos da agenda política e com isso, a tecnologia chegou”, comentou.

Carvalho destacou ainda que com o avanço na educação, o próximo passo será contratar novos professores para a rede de ensino público. “Fechamos o ciclo onde o aluno e professor terá seu equipamento tecnológico. Quero reconhecer o trabalho da equipe financeira do governo. O governo busca valorizar não só o salário, mas também a contratação de professores”, revelou.

Entre os deputados estaduais da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeu Hassem (Republicanos), enalteceu o empenho da gestão para melhorar os índices junto às instituições federais. “Estudem e se dediquem aos estudos, na minha época não existia o prato extra. E digo mais, os investimentos não deverá parar

Presente na solenidade, a vice-governadora Mailza Gomes citou que os investimentos são necessários para o fortalecimento do ensino público no Acre. “Todos estão trabalhando em prol da gestão e do desenvolvimento do estado. Quero agradecer ao governador Gladson Cameli e toda a equipe”, comentou.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli adiantou que deverá comparecer na Assembleia Legislativa para protocolar o aumento de 14,95% no piso salarial dos professores da rede estadual de ensino.

Acerca da 3° fase da Operação Ptolomeu, Cameli disse que seu pai, Eládio Cameli, não tem contratos com a gestão e pediu que os secretários respondam os ofícios dos órgãos fiscalizadores. “Quero dizer que meu pai não tem um contrato com o governo do Estado. A transparência é tudo para mim. Quero pedir para que todos os secretários possam responder todos os questionamentos dos órgãos de controle”, declarou.