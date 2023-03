Pirulito, o fotógrafo que enxerga de um olho só e resgata memórias há 46 anos

Se chamar pelo nome de batismo, Antônio Alem, certamente poucas pessoas vão reconhecer. Mas é falar ‘Pirulito’, que de repente aparece muitos amigos e conhecidos. Ele é um dos fotógrafos mais modestos que ainda estão em atuação na capital acreana.

Seu jeito simples e cativante, fez com que mantivesse dezenas de clientes ao longo do tempo. Pirulito é o fotógrafo que registra momentos especiais. Trabalha na área desde 1977 e há 46 anos tem como sua marca registrada uma bicicleta de cor vermelha.

“Às vezes ofereço meus serviços, outras vezes o próprio cliente me chama”, conta. Ele não faz ideia, mas estima já ter feito mais de 10 mil fotografias ao longo das últimas décadas. Para ele, a chegada do celular atrapalha a manutenção de seu sustento, bem como de seu trabalho.

Sua primeira máquina fotográfica foi uma Olympus Trip. Com o tempo, se aperfeiçoou na calibração de luz, velocidade, entre outras técnicas. “Essa profissão me faz feliz. Vou para todo canto, não tem esse negócio de ficar num canto só. Me faz bem”, afirma.

Há 13 anos ele vende suas fotografias pelo preço de R$ 10. Apesar de enxergar somente de um olho, construiu uma carreira rodeado de amigos e clientes fiéis. Seu número para contratos profissionais é (68) 99996-2060.

Veja a entrevista na íntegra: