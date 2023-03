Oposição diz que devolução de passaporte é recado do STJ e Michele defende: “Gladson é ficha limpa”

A terceira fase da Operação Ptolomeu, desencadeada pela Polícia Federal na semana passada, repercutiu na Assembleia Legislativa do Acre nesta terça-feira, 14. O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) iniciou o seu discurso na tribuna do parlamento lembrando que a nova ação policial era tida como se não fosse acontecer mais nada.

“Essa era a versão propalada na campanha. E veio de forma surpreendente para muitos e não para todos uma operação com 89 mandados de busca e apreensão. Nunca na história do Acre ou em poucos estados do Acre houve operação que afastou 34 agentes públicos, cinco secretários”, disse o líder da oposição.

Magalhães afirmou que nunca nunca na vida foi defensor da tese do pré-julgamento. “Muitos que assinaram nota de solidariedade foram os mesmos que não deram o direito do atual presidente da república de ser pré-julgado. É preciso ter bom senso”, alfinetou.

O parlamentar de oposição salientou que Gladson sempre foi o principal alvo da operação e frisou que a apreensão do passaporte é um recado. “Como não foi alvo, ele teve que devolver o passaporte. É o recado, não fuja não. Eu espero que no fechamento desse processo todos provem a sua inocência, mas os indícios indicam para outro mundo. Os indícios indicam os terremotos dos desdobramentos”, destacou.

Na defesa do governo, a deputada Michele Melo (PDT), disse que a Operação Ptolomeu é algo que se arrasta há mais de um ano. “Não temos ainda um processo efetivamente instaurado com denúncias, réus e culpados. De fato, massacrante para um governador ter sua vida exposta, mas não houve nenhuma obstrução”, completou a líder do governo, afirmando que o próprio governador pede que todos respondam à Justiça em tudo o que ela pede e investiga.

Melo lembra que Gladson não tem a ficha suja, candidatou-se e foi eleito em 1º turno. “Não pesa condenação e peço que não haja condenação de cunho político, de lacração”, pediu ao fazer a defesa do governador.