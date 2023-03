Mãe de Hitalo Marinho diz que acusado matou Adriana para salvar filho e expõe diário

O senador Márcio Bittar (União Brasil) esteve ao lado do Ministro da Integração de Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, nesta terça-feira, 14, onde ficou selada a aprovação de R$ 17 milhões em investimento para o Acre por meio de emenda parlamentar de Bittar enquanto ainda estava como Relator do Orçamento.

O montante irá concretizar 10 quilômetros no ramal dos Paulistas, na cidade de Porto Acre, e a ponte sobre o riozinho do Andirá, totalizando 68 metros. “A parte do ministério já está toda ok. Está autorizado o estado a fazer a licitação”, disse o senador. O coordenador da bancada federal do Acre, senador Alan Rick (União Brasil), também participou do encontro.

“É um momento de muita felicidade. Mais uma vez agradecemos ao ministro que tem uma trajetória extraordinária como governador do Amapá. Fez um trabalho fantástico na área de saneamento e empresta sua experiência para o ministério. É uma grande vitória”, comentou Rick.

Waldez agradeceu ao senador Márcio Bittar e Alan Rick pela parceria que vem construindo com o ministério e o governo federal. “Fazemos isso com todos os estado porque é essa a tarefa do ministério da integração. Será sempre um prazer apoiá-los”.

A reunião deixou assegurado que daqui para frente muitos outros projetos poderão ser trabalhados entre o ministério e os dois senadores que trabalham pelo Acre.

VEJA O VÍDEO: