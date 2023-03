Homem recebe corretivo de facção a golpes de ripa e com um tiro na mão

Fernando dos Santos Gomes, de 24 anos, foi agredido a golpes de ripa e ferido com um tiro na tarde desta terça-feira,14, após ser abordado por criminosos no cruzamento da Rua Maria de Lurdes, com a rua Padre José, no bairro Taquari, segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Fernando estava em via pública quando foi abordado por dois membros de uma organização criminosa e foi informado que iria receber um corretivo por estar supostamente roubando e furtando na região. Criminosos em posse de ripas desferiram vários golpes que atingiram Fernando na cabeça e no corpo, em seguida os faccionados obrigaram a vítima colocar a mão direita em cima de um tijolo e em posse de uma arma de fogo, efetuaram um tiro que transfixou a mão. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros socorros e em seguida, encaminharam Fernando ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Polícia Militar esteve no local, acordou as características dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

Caso será investigado pela polícia civil.