Flamengo e Palmeiras garantem vaga no Super Mundial da Fifa

Foto: César Graeco/Palmeiras

O Conselho da Fifa decidiu que os quatro campeões continentais do ciclo de 2021 a 2024 têm vagas garantidas no próximo super Mundial de clubes em 2025. Com isso, Flamengo e Palmeiras já estão classificados para a competição, e haverá mais dois times campeões dos anos de 2023 e 2024. Além disso, o ranking da Conmebol completará a lista de seis equipes da América do Sul. A informação foi publicada primeiro pelo “Globo Esporte” e confirmada pelo UOL.

O critério definido é que o são os quatro campeões da Libertadores, de 2021 a 2024. As outras duas vagas serão dadas pelo ranking de clubes da Conmebol. Só que há uma restrição: como já existem dois classificados brasileiros, não poderá haver mais times do país pelo ranking. Há um limite de dois por país, com exceção dos campeões continentais.

Se Flamengo ou Palmeiras voltarem a ser campeões nos dois próximos anos, haverá mais vagas para o ranking da Conmebol. Por exemplo, se um dos dois repetir o título, sobra mais um lugar. Mas será mantida a restrição do número de dois times por país no ranking. Ou seja, caso um time argentino ganhe uma Libertadores, só haverá uma vaga para a Argentina pelo ranking. Os outros classificados estarão na sequência da lista, mas de outros países.

No caso europeu, a Uefa também terá os quatro campeões continentais entre os 12 classificados para o Mundial de Clubes. A entidade europeia concordou com a realização da competição. O Mundial de Clubes de 2025 terá 32 times no total. O seu formato será de Copa do Mundo, com grupos de quatro e mata-mata a partir das oitavas-de-final. A Fifa trata a competição como prioritária na gestão de Gianni Infantino. Porém, ele terá de viabilizar receitas com a venda dos direitos para confirmar a atratividade para as equipes europeias.